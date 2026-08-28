Портфели и сертификаты для покупок к школе получили в Минске дети мигрантов из Украины

В кинотеатре «Победа» в Минске в рамках акции «Соберем детей в школу» ребятам из украинских семей, которые вынужденно переехали в Беларусь, вручили школьные портфели и денежные сертификаты на покупку необходимых вещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Антонова: Красный Крест нас очень поддерживает здесь в наше непростое время. Возможно, без помощи Красного Креста мы бы оказались в очень сложной ситуации. Поэтому эмоции – только благодарность.

Оксана Говорухина:

Я приехала сюда с тремя детками и с родителями. Мы здесь абсолютно никого не знали и начали жить просто с чистого листа. Забыли те страшные дни, которые там были у нас. Сейчас они живут свою счастливую жизнь, а главное – в безопасной и спокойной стране.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Мероприятие проводится по всей республике. Проводится не первый год. В прошлом году более чем 300 детям из Украины мы помогли. Мы помогли им собрать портфели для того, чтобы они тоже пошли в школу. И в дальнейшем, если будет такая необходимость, конечно же, никакие дети не останутся без внимания ни государства, ни общества в том числе.

Для семей организовали концерт и показ фильма «Классная» киностудии «Беларусьфильм».