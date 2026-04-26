Задачи на $100 млн, безопасный туризм и большие планы в Африке. Интервью с послом Беларуси в Зимбабве

Это, конечно, меньше чем в 2023-м с отметкой в 55 миллионов. Но в тот год завершались крупные проекты, чем и был обусловлен такой взрывной рост. Хотя в планах оставить далеко позади и эти цифры. Задача в ближайшие годы выложиться на все 100 миллионов долларов взаимного товарооборота, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О совместных проектах, особенностях работы в Африке, противодействии санкциям – поговорили с послом Беларуси в Зимбабве Юрием Николайчиком.

Ольга Масловская, корреспондент:

Визитная карточка сотрудничества Беларуси и Зимбабве – это, конечно, агропромышленный комплекс. Сейчас в южноафриканской стране продолжается третий этап механизации сельского хозяйства при содействии Беларуси. И учитывая успех, какие новые белорусские проекты планируются в ближайшее время в сфере АПК?

Юрий Николайчик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве:

В настоящее время идет реализация третьей фазы, и это живой процесс, живой организм. То есть контрактные договоренности, подписанные в 2023 году, адаптируются под потребности зимбабвийской стороны. Например, новые позиции, которые уже были поставлены и работают здесь, в Зимбабве, – это наши комбайны, наши зерновозы. Пятый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники откроют в Зимбабве. Кроме того, в стадии реализации находится контракт на модернизацию зернохранилища. Это важная вещь для Республики Зимбабве, и в настоящее время мы работаем над тем, чтобы его реализовать с учетом увеличивающихся потребностей зимбабвийской стороны. Ольга Масловская:

Еще одна перспективная отрасль – энергетика. В свете того, что Зимбабве активно модернизирует эту сферу. Расскажите об энергетическом сотрудничестве наших стран.

Юрий Николайчик:

Энергетическое сотрудничество между Беларусью и Зимбабве является одним из новых направлений взаимодействия. В настоящее время мы делаем первые шаги навстречу друг другу, изучаем возможные потребности, изучаем те белорусские возможности, которые можем предоставить нашим зимбабвийским друзьям. Перечень вопросов действительно широкий, начиная от поставок кабельной продукции, трансформаторов, обучения персонала. Кроме того, зимбабвийская сторона задумывается о решении проблем с электрогенерацией при помощи строительства атомной станции. И здесь наш опыт тоже может быть востребован.

Ольга Масловская:

Как реализуются проекты в сфере здравоохранения и какое участие принимают белорусские специалисты в развитии медицины африканской страны? Юрий Николайчик:

На сегодняшний момент в Беларуси, в Гродно и в Минске, в медицинских университетах проходят обучение граждане Республики Зимбабве. Первые выпуски ожидаются в 2027 году, и эти люди вернутся сюда, чтобы с нашими знаниями, нашим опытом помогать улучшать сферу здравоохранения в Зимбабве. Вопросы здравоохранения, социального обеспечения находятся под прямым патронажем первой леди Зимбабве доктора Оксилии Мнангагвы, которая уделяет очень большое внимание этим вопросам и лично курирует совместные проекты, которые в себя включают поставки лекарств, оборудования. И в данный момент по всем этим направлениям ведется конкретная, предметная работа, направленная на то, чтобы наши товары, наши лекарства и наши компетенции максимально быстро могли прийти на помощь народу Зимбабве.

Ольга Масловская:

И Беларусь, и Зимбабве находятся под давлением западноевропейских санкций. Как, на ваш взгляд, совместная работа позволяет нашим странам не просто выживать, но и развиваться, опираясь на собственный опыт? Юрий Николайчик:

Беларусь и Зимбабве активно противостоят мерам западного экономического принуждения, которые применяются к нашим странам. Мы взаимодействуем на площадках Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения, в двустороннем формате, формируем общемировое понимание несправедливости и незаконности таких мер, а также выстраиваем экономические взаимоотношения, чтобы подобные меры не препятствовали нашему сотрудничеству.

Ольга Масловская:

Как вы оцениваете текущий уровень доверия и политического взаимодействия между Минском и Хараре после визита глав государств? Юрий Николайчик:

Результаты состоявшегося в последние годы активного обмена визитами, в том числе и на высшем уровне, позволили по итогам визита Президента Мнангагвы в Республику Беларусь в 2025 году зафиксировать в дорожной карте стратегический уровень сотрудничества и партнерства между нашими странами. Лукашенко отметил динамичное развитие отношений Беларуси и Зимбабве. Это очень важный показатель дружеских отношений между лидерами двух государств, между правительствами и профильными министерствами, а также очень важный индикатор присутствия Беларуси в Африке. Зимбабве стала первой страной субсахарской Африки, с которой у Беларуси зафиксирован стратегический уровень сотрудничества и партнерства. Ольга Масловская:

Как вы думаете, почему Президент Александр Лукашенко назвал Зимбабве философским входом в Африку? Юрий Николайчик:

Именно через Зимбабве мы смогли эффективно войти в субсахарскую Африку. Именно Зимбабве является для нас флагманом развития сотрудничества между нашими странами. И именно Зимбабве и лично Президент Мнангагва активно рекламируют нашу продукцию и активно продвигают достигнутый нами опыт, доверительный, четкий и конкретный.

Ольга Масловская:

Мы с вами находимся на объекте, который охраняется ЮНЕСКО, руины древнего города Кхами. Какие шаги предпринимаются для развития туристического обмена между Беларусью и Зимбабве? И безопасно ли сейчас посещать африканскую страну белорусским туристам? Юрий Николайчик:

Я начну ответ со второй части вопроса. Известная всем с детства цитата «не ходите, дети, в Африку гулять» применительно к Зимбабве не работает. Я думаю, вы сами могли убедиться, что здесь открытые, доброжелательные люди, здесь в целом безопасно.