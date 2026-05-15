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Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве – что обсудили?

15 мая 2026 13:42
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Еще одним важным продолжением насыщенного международного дня во Дворце Независимости стали переговоры Александра Лукашенко с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве – что обсудили?-2

Главное внимание стороны уделили развитию двусторонних отношений, реализации дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении совместных проектов с Зимбабве: от промышленной кооперации и поставок техники до создания новых логистических коридоров с перспективой подключения других стран Африканского континента.

Отдельно обсуждались и вопросы гуманитарного сотрудничества. Напомним, что Минск и Хараре поддерживают дипломатические отношения уже более 30 лет, однако особенно заметный импульс сотрудничество получило после государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве в 2023 году. Сегодня этот курс получает дальнейшее развитие, превращая партнерство в один из важных элементов белорусской стратегии на африканском направлении.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Зимбабве

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