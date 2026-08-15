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Лукашенко: Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене

15 августа 2026 07:47
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Минск неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели и рассчитывает активными совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень как в политической, так и в экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Индии, премьер-министра и граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости.

Лукашенко: Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Ваше государство по праву пользуется авторитетом на глобальной арене, играет значительную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Мы высоко оцениваем деятельность индийского руководства по осуществлению масштабных реформ, обеспечению стабильности и согласия в стране.

В поздравлении премьер-министру Индии глава государства отметил, что Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене. Президент Беларуси высоко ценит дух дружбы и поддержки, который существует между странами и рассчитывает на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях, науке и технологиях. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Индия

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