Лукашенко: Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене

Минск неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели и рассчитывает активными совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень как в политической, так и в экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Индии, премьер-министра и граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости.