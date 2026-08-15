Лукашенко: Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене

Минск неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели и рассчитывает активными совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень как в политической, так и в экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Индии, премьер-министра и граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваше государство по праву пользуется авторитетом на глобальной арене, играет значительную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Мы высоко оцениваем деятельность индийского руководства по осуществлению масштабных реформ, обеспечению стабильности и согласия в стране.
В поздравлении премьер-министру Индии глава государства отметил, что Индия – важный и надежный партнер Беларуси на международной арене. Президент Беларуси высоко ценит дух дружбы и поддержки, который существует между странами и рассчитывает на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях, науке и технологиях.