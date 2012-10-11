Пластиковые окна - недолговечны

Многие думают, что пластиковые окна, или как их по-другому называют, стеклопакеты – это окна на века, которые не требуют профилактики. Но это далеко не так.

Николай Черапок, инженер по обслуживанию окон:

Срок службы уплотнителя – 5 лет. После этого окно начинает продувать. Рекомендация – поменять уплотнительные резинки. Также в процессе эксплуатации резинку нужно смазывать силиконовыми смазками.

После того, как вы установили стеклопакет, не забывайте содержать его в чистоте. Мелочи могут привести к серьезной поломке.

Николай Черапок, инженер по обслуживанию окон:

Вся пыль, весь песок идут через верхнюю часть окна. Соответственно – нужно протирать, вычищать верхнюю фурнитуру и наносить смазку.

Важно правильно проветривать окно. Часто для того, чтобы открыть его на самый минимальный режим проветривания, ручку ставят в неправильное положение. Профилактические работы помогут прослужить окнам не один десяток лет. Важно, чтобы занимался этим специалист. Но некоторые пункты по силам и самим хозяевам, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Николай Черапок, инженер по обслуживанию окон:

Если разболталась ручка, отводится два ушка на себя, поворачивается в сторону. Затем берем крестовую отвертку и поджимаем. Таким образом, работоспособность ручки сохранится на долгое время.