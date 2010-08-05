После выхода сюжета в программе «Добро пожаловаться» женщине заменили некачественно установленные окна ПВХ на новые

Не прошло и недели после выхода сюжета, как в адрес программы «Добро пожаловаться» пришло письмо от руководства фирмы о том, что все требования потребителя удовлетворены в полном объеме.

Анжелика Голобурда:

Благодаря программе СТВ и, в частности, программе «Добро пожаловаться», в моей квартире фирма заменила некачественные окна на новые. Поэтому я хочу выразить огромную благодарность людям, которые работают на телеканале СТВ в редакции «Добро пожаловаться» и сказать им «спасибо!» за их труд, их понимание. Ведь благодаря им я поняла, что безвыходных ситуаций не бывает. Огромное спасибо!

21 июля в эфир телеканала СТВ вышел сюжет о некачественно установленных окнах ПВХ в квартире гражданки Голобурды.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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