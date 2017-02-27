Некачественно установили окна: как это доказать и за чей счёт?

Ежедневно на «горячую линию» телеканала СТВ поступает порядка 50 телефонных звонков. Характер сообщений и их география – необъятны. Жалуются на всех и вся, со всех уголков Беларуси. На некоторые вопросы ответы даёт юрист.

Вопрос:

Недавно мы в квартире меняли окна. Заказали их в одной фирме. На наш взгляд, работы выполнены некачественно. Как доказать директору фирмы, что требуется доработка? За чей счёт будет производиться экспертиза?

Елена Мойсейчик, юрист:

Согласно закону «О защите прав потребителей» Республики Беларусь, в случае, если вам и продали такие изделия, и осуществили монтаж, установку данных изделий, то вы имеете полное право предъявлять претензии по качеству в пределах гарантийного срока. Если данная ситуация произошла в пределах гарантийного срока, вы имеете право настаивать на производстве экспертизы. Такая экспертиза проводится за счёт исполнителя. Удовлетворение требований, согласно закону «О защите прав потребителей», исполнителем производятся в течение 14 дней с момента предъявления соответствующего требования – при необходимости производства экспертизы. Без проведения экспертизы – 7 дней на удовлетворение заявленных вами требований.