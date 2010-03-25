Что делать, если окно ПВХ установлено некачественно, а ИП скрывается от ответственности?

«Двери, окна из ПВХ: низкие цены, гарантия качества, изготовление за 3 дня!» — такими объявлениями пестрят газеты и Интернет.

Одному из них решила доверить комфорт и тепло в своем доме и минчанка Тамара Подлещук. Но в качестве обещанного уюта за почти 2 миллиона рублей пришлось усомниться.

Тамара Подлещук:

Год назад мы заказали два окна: в спальню и на кухню. Через некоторое время обнаружились, что окно на кухне деформировалось. Начали шататься откосы, появились щели… Зимой из щелей дуло.

Не откладывая, со всеми своими претензиями Тамара Ивановна обратилась к индивидуальному предпринимателю.

Тамара Подлещук:

Приехали два молодых человека. Они осмотрели окна и сказали: «Надо переделать откосы, так как они развалились». Сказав, что приедут через неделю, молодые люди уехали.

Неделя, другая, вот уже и весна пришла… А мастеров все нет и нет. Дозвониться в офис фирмы и вовсе невозможно. Все шесть номеров телефонов, включая городской, увы, недоступны.

Оценить качество горе-окон мы предложили специалисту, который вместе с нами приехал в квартиру пострадавшего заказчика.

Вячеслав Макута, специалист по изготовлению и установке окон из ПВХ:

В монтаже окна есть изъяны, например откосы не доделаны до конца, торчат. Если открыть окно, в первую очередь бросается в глаза резинка на створке, а на раме она вообще отличается по толщине. В данном случае установлены только два рамных анкера, хотя должно быть три. Видно, что рама установлена неровно.

Все эти дефекты портят как минимум внешний вид изготовленных окон.

Вячеслав Макута:

Определить, правильно ли установлены зацепы, можно с помощью обыкновенного листа бумаги. Если лист достается свободно, значит, зацеп не прижимает окно надлежащим образом. В зимний период в щели будет дуть.

На кухонном окне к этому изъяну добавился еще один.

Вячеслав Макут:

Если просто постучать по отливу, становится понятно, что внутри — пустота. Это говорит о том, что под отлив ничего не положили. Скорее всего, продувание идет оттуда. После всех замеров можно сказать, что окно изготовлено качественно.

К тому же, по словам специалиста, все дефекты некачественного монтажа легко подаются корректировке. То ли дело найти мастера, который-то свои ошибки и должен исправить…

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Поскольку у потребителя может не быть сведений о местонахождения продавца, мы рекомендуем прежде всего обратиться за получением сведений о регистрации данного индивидуального предпринимателя в Министерство юстиции Республики Беларусь по адресу ул. Кальвариская, 1, комната 705. После получения сведений о регистрации данного ИП на указанный адрес можно будет отправить претензию со своими требованиями.

Так как вам эти сведения нужны для защиты своих прав как потребителя, предоставят их бесплатно, но по предварительному заявлению.

Мы же, в свою очередь, уже выяснили, где же зарегистрирован неуловимый, как ему кажется, ИП Зверуго Александр. К сведению всех пострадавших клиентов его адрес находится в редакции программы «Добро пожаловаться». Кстати, Тамара Подлещук уже отправила заказное письмо с претензией. Если в течение 14 дней горе-предприниматель не внемлет голосу закона, его ожидает суд со всеми вытекающими последствиями.

Об аналогичной ситуации с некачественной установкой окна из ПВХ читайте здесь.

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