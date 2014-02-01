Клиент про компанию «Славянские окна»: Хочу, чтобы была справедливость, зло наказано, чтобы не было мошенников!

В прошлой программе мы показали сюжет про минчанку Аллу Коноплицкую, которая имела несчастье обратиться в компанию «Славянские окна». Женщина возмущалась нарушением сроков исполнения договора. После нашего вмешательства «Славянские окна» в спешном порядке прислали специалиста по установке. Результатом мастерства последнего стало возмущение Аллы, болезнь мужа и этот сюжет.

Алла Коноплицкая:

Сначала привезли только рамы. Потом откосы с подоконниками. Это было в 14.00. Нам открыли окна и с 14 00 до 1 ночи были открыты окна. В 21.30 привезли только стекла, одно стекло, по их разговору, они разбили, всё делали на скорую руку.

Сотрудники фирмы, видимо, посчитали, что клиенты моржи. На 2 ночи они оставили семью Коноплицких мерзнуть в собственной квартире. Муж Аллы Александровны не выдержал - и заболел.

Алла Коноплицкая:

Оставили нам открытое окно. Рама полностью одна открытая. Мы две ночи ночевали с сендвич-панелью, вечером привезли сырое окно, неготовое, его нельзя было поставить. Приехал утром монтажник и поставил нам это окно. В 2 часа ночи от нас только мастер уехал. В 1 ночи мы пилили болгаркой, закладывали окно, людям мешали спать.

Поставить-то поставили, но вот про качество забыли. Все швы на рамах остались необработанными. О скидках за такие окна руководство фирмы и слышать не хочет. А на вопрос, как Вас зовут, рабочие молча разворачиваются и уходят по-английски.

Алла Коноплицкая:

Когда он привёз нам стекло, муж спросил, как его звать, а он сказал, что не должен нам это говорить, собрался и ушел.

Алла пыталась вернуть обидчивого джентльмена, но последний был непреклонен.

Алла Коноплицкая:

Мы ему позвонили, а он сказал, что к нам не пойдёт, потому что мы на него наезжаем.

От такого сервиса Алла устала и внимательно проштудировала закон о защите прав потребителей.

Алла Коноплицкая:

Я хочу, чтобы мне компенсировали 1% за просрочку заказа, за то, что мы спали 2 ночи с открытым окном, чтобы убрали брак или поменяли окна.

Важно и то, что Алла покупала окна в рассрочку и автоматически стала клиентом банка. По закону, если женщина расторгнет договор со «Славянскими окнами», то фирма будет обязана возместить и процентную ставку. В общем все убытки.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если потребителем при приобретении такого товара были привлечены дополнительные, т.е. кредитные денежные средства и это был именно целевой кредит, по которому можно реально установить, что действительно были приобретены за эти денежные средства непосредственно именно эти окна, то, соответственно, потребитель вправе заявить требование о возмещении своих убытков и тех денежных средств, которые были уплачены за пользование этим кредитом.

Алла Коноплицкая:

Хочу, чтобы была справедливость, зло наказано, чтобы работали честно, чтобы не было мошенников.

Золотые слова! Но чтобы эти слова дошли до сознания отдельных предпринимателей, потребитель Коноплицкая должна предпринять определенные усилия. Например, составить исковое заявление в суд. Последний, мы уверены, воздаст виновным по заслугам по всей строгости закона, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.