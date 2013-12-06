Компания «Славянские окна» не установила вовремя окна минчанке. Какие претензии она может предъявить фирме?

Известно, что у нас хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами... В этом на своем личном и увы негативном примере убедилась героиня этого сюжета, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.



На красивую рекламу «купилась» минчанка Алла Александровна Коноплицкая пару месяцев тому назад, о чем теперь жалеет. Компания «Славянские окна» предлагает клиентам установить окна ПВХ на очень, казалось бы, выгодных условиях: без первоначального взноса и в беспроцентную рассрочку.



Алла Коноплицкая:

Мне подошли их условия. Позвонила, спросила, в какой срок изготавливаются окна, через сколько дней вы мне их поставите. «Через 14 рабочих дней». Мы заказали 15 октября окна. В договоре было написано «14 рабочих дней» плюс «5 дней монтаж». А дальше пункт, если какие-то нюансы, значит, еще 10 дней продляется. Это получается 29 рабочих дней.



На разумные претензии Аллы Александровны в «Славянских окнах» отвечают, что у них большая очередь из таких же клиентов. Это, с одной стороны, понятно, но к чему тогда городить заборы в виде договоров? Зачем обещать клиенту изготовление окон в течение 14 дней? Дело несколько сдвинулось, когда Алла Александровна сообщила представителям фирмы, что обратилась на телеканал СТВ...



Алла Коноплицкая:

Никогда он мне сам не звонил, не обещал. Я постоянно сама ему звоню, бывает, он не поднимает трубку. А сегодня в полвосьмого утром позвонил мне: «завтра в 15 часов приедут мастера устанавливать окна».



На всякий случай Алла Александровна взяла на работе выходной за свой счет. Если и на этот раз что-то у «Славянских окон» не сложится, то женщина собирается расторгнуть договор. И потребовать не только вернуть деньги за окна, но и набежавшую пеню...



Елена Мойсейчик, юрист:

Действующее законодательство Республики Беларусь о защите прав потребителей предусматривает за отсрочку сроков исполнения обязательств как расторжение договора в целом, так и потребитель имеет право заявить иной срок исполнения договора.

Первое, надо определиться, что потребитель хочет. Далее, за неисполнение условий договора потребитель вправе предъявлять требования о выплате неустойки - законодательством она определена как 1 процент от стоимости всего заказа, если иное не предусмотрено условиями договора.



Таким образом, время работает на семью Коноплицких. Чтобы деньги из виртуальных стали реальными, предстоит следующее...



Елена Мойсейчик, юрист:

Потребителю необходимо обратиться с письменным заявлением в сторону исполнителя. Отправить заказным письмом с уведомлением, где определиться с требованиями.



Если фирма-изготовитель проигнорирует письменную претензию или не согласится с требованиями, то следует пустить в ход тяжелую артиллерию...



Елена Мойсейчик:

Если требования потребителя не удовлетворяются в досудебном порядке. Потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно имеет право заявить о компенсации морального вреда, который тоже определяется также в денежном эквиваленте



Алла Александровна призналась, что очень пожалела о том, что не посмотрела отзывы о компании «Славянские окна» в интернете прежде, чем сделать заказ. Большинство отзывов отрицательные.



Поговорите с родственниками, соседями, коллегами... Наверняка, многие из них устанавливали окна и смогут дать рекомендации, как положительные, так и отрицательные... Если вы на ком-то остановились и собираетесь оформить договорные отношения, обратите внимание на срок гарантии и условия гарантийного и послегарантийного обслуживания. Не подписывайте акт приемки-сдачи, если вы чем-то недовольны - добивайтесь исправления всех недоделок сразу. При проявлении скрытых дефектов позднее - звоните по телефону гарантийного сервиса, пишите претензии. Ну, и напоследок. Эксперты советуют устанавливать окна в холодное время года, так как это позволит вам своевременно выявить дефекты окна или его установки.



Заключаете ли вы договор при заключении сделки? Предлагается ли к этому договору спецификация? Выдаете ли вы документ об оплате? А в течение какого времени происходит установка окон? Какой гарантийный срок вы устанавливаете? Примерно такие вопросы мы советуем задавать вам, прежде чем заказать окна.



Дабы не оказаться в подобной ситуации, тщательно проверяйте компанию, которой собираетесь доверить тепло и уют вашей квартиры. Во-первых, не выбирайте фирмы по признаку «ближе к дому». Доверьтесь предприятию с историей, которое работает на рынке более 5 лет. Обзвоните несколько фирм, соберите о них всю доступную информацию.



Мы надеемся, что в скором времени семья Коноплицких все же будет смотреть на мир сквозь новые стекла с новыми ожиданиями на лучшее...