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В Витебске владелец собак застрял на балконе пятого этажа, пытаясь спуститься на четвертый

06 августа 2012 11:26
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Новости Беларуси.  Около половины десятого вечера прохожий увидел, что на балконе пятого этажа пятиэтажного жилого дома по улице Смоленской в Витебске висит мужчина. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что 55-летний мужчина нетрезв. Как оказалось, он забыл ключи от квартиры, в которой были заперты невыгулянные собаки, и чтобы не ломать замок, решил попасть к себе в квартиру через балкон соседа.

Балконы в Витебске не первый раз попадают в новостные сводки, сообщает ctv.by.  Например, в конце июня 90-летняя женщина застряла в цветнике на балконе собственной квартиры. Пенсионерка оказалась в подвешенном состоянии в цветочном каркасе за окном (на фото).

А несколько лет назад  житель Витебска в квартире своей матери на третьем этаже панельной девятиэтажки выращивал марихуану в полиэтиленовых бутылках (мать думала, что это цветочки, которые почему-то не цветут), пока плантацию не разрушили милиционеры.

# происшествия # Балконная рама и окна ПВХ (стеклопакеты)

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