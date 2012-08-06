В Витебске владелец собак застрял на балконе пятого этажа, пытаясь спуститься на четвертый

Новости Беларуси. Около половины десятого вечера прохожий увидел, что на балконе пятого этажа пятиэтажного жилого дома по улице Смоленской в Витебске висит мужчина. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что 55-летний мужчина нетрезв. Как оказалось, он забыл ключи от квартиры, в которой были заперты невыгулянные собаки, и чтобы не ломать замок, решил попасть к себе в квартиру через балкон соседа.

Балконы в Витебске не первый раз попадают в новостные сводки, сообщает ctv.by. Например, в конце июня 90-летняя женщина застряла в цветнике на балконе собственной квартиры. Пенсионерка оказалась в подвешенном состоянии в цветочном каркасе за окном (на фото).

А несколько лет назад житель Витебска в квартире своей матери на третьем этаже панельной девятиэтажки выращивал марихуану в полиэтиленовых бутылках (мать думала, что это цветочки, которые почему-то не цветут), пока плантацию не разрушили милиционеры.