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Экс-чемпион NASCAR Грег Биффл погиб вместе с семьёй в авиакатастрофе в США

19 декабря 2025 10:20
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Экс-чемпион NASCAR Грег Биффл погиб вместе с семьёй в авиакатастрофе в США-0

Бывший гонщик NASCAR Грег Биффл и его семья погибли в результате катастрофы бизнес-джета в Северной Каролине. Об этом пишет РИА Новости.

Самолет Cessna C550 потерпел крушение при попытке совершить посадку в аэропорту Стейтсвилла.

Конгрессмен Ричард Хадсон выразил свои глубокие соболезнования, отметив, что Биффл был не только великим чемпионом NASCAR, но и человеком, которого ценят за его характер и готовность помогать другим. Грег Биффл выиграл гоночную серию NASCAR Nationwide Series в 2002 году.

Фото: pixabay / изображение носит иллюстративный характер

# Авиакатастрофа

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