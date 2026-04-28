Футбол на дронах впервые прошел в Белорусской государственной академии авиации

Футбол на дронах впервые в Беларуси. В Академии авиации прошли необычные командные соревнования. Мяч здесь заменяет квадрокоптер, а воротами служит специальное кольцо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За победу боролись четыре команды – учащиеся инженерных классов. Им нужно было быстрее и точнее соперника отправить дрон в заветную цель. Пилотирование требовало от школьников не только реакции, но и настоящего инженерного расчета. Итоги соревнований будут подведены в финале фестиваля «ProABИА», который проходит в Академии авиации.

Даниил Шпилевский, инженер лаборатории беспилотных авиационных систем Белорусской государственной академии авиации.

В принципе, футбол на дронах это один из передовых и современных видов спорта. Он активно набирает популярность в Азии, и мы, смотревшие на международный опыт, решили перенять это направление. Программа фестиваля, на самом деле, очень насыщенная. Ребят еще ожидают защиты проектов, которые они создавали совместно с научными руководителями, работниками Академии. Также различные творческие конкурсы и спортивные конкурсы. Инженерные классы авиационной направленности открылись в Беларуси в 2023 году. В них на углубленном уровне изучают физику и математику, а также историю воздухоплавания и основ управления воздушным движением.

Андрей Липик, учащийся средней школы №111 имени Михаила Каснерика:

За прошедшие две недели благодаря программе «ProABИА» я побывал в Академии авиации очень много раз. Мы здесь очень плодотворно провели время. И я действительно задумался над тем, чтобы поступить в Академию авиации после 11 класса.