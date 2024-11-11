Анна Сола стала победительницей предсезонных соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске

Данный старт – это традиционная контрольная тренировка российских лыжников и биатлонистов, проводящих в Югре сборы. В 2024 году участие в турнире также приняли и белорусские спортсмены. В гонке с раздельного старта на пять километров свободным стилем у женщин лучший результат показала наша Анна Сола. Она преодолела дистанцию за 12 минут 35 секунд и 5 десятых. За ней на пьедестале расположились российские лыжницы. В двадцатку сильнейших вошла еще одна представительница нашей страны – Ксения Воробей. Белоруска финишировала 17-й.