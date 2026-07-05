С детства мечтала о космосе! О хирургии, Звездном городке и подготовке к полету – интервью с Анастасией Ленковой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт Анастасия Ленкова. Уже в детском саду знала, что станет хирургом! Анастасия Ленкова рассказала, почему выбрала медицину Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что было раньше: желание полететь в космос либо стать хирургом?

Анастасия Ленкова, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, космонавт:

Сложно сказать, потому что нет четкого периода, чтобы я помнила, когда захотела быть врачом или полететь в космос. Всегда рассказываю историю, в детском садике обычно у детей снимают фильм, кем они хотят стать. Я встала и сказала, что хочу быть ведущим хирургом. После этого вопрос не стоял, кем я буду. Мама покупала мне различные игрушки, набор Айболита, я лечила игрушки. Я всегда знала, что хочу помогать людям и хочу стать врачом, именно хирургом. Александр Осенко:

Откуда эта тяга? Кто-то был в роду? Анастасия Ленкова:

Нет, не было врачей в роду. Как-то так получилось. У меня бабушка хотела, чтобы папа стал хирургом, но он пошел по военной тропе. Может, оттуда пошло. Когда появилось желание полететь в космос и при чем тут Незнайка? Александр Осенко:

Когда пришла мысль о том, что хочу полететь в космос? Я знаю историю про книжку. Про «Незнайку». В каком возрасте вы ее прочли?

Анастасия Ленкова:

Сложно сказать, была совсем маленькая. Я на самом деле тогда думала, что есть такие города, коротышки, которые могли бы жить на других планетах или на Луне, на нашем спутнике. Очень хотела полететь в космос, их найти, посмотреть, как они живут. Это были детские мечты. Потом, когда я становилась уже более взрослой, то, соответственно, у меня были и более взрослые запросы, мне хотелось узнать, откуда мы появились, как зародилась наша жизнь, как быстрее путешествовать по вселенной, как найти другую разумную жизнь, какие формы жизни могут быть, черные дыры, кротовые норы. Меня это все очень сильно увлекало. Бывало, летом с мамой на сеновале лежу, смотрю на звезды, и маме говорю: «Мама, помнишь, я тебе говорила, что, возможно, на другой планете живут такие же, как и мы. Мы сейчас смотрим на звезду, а кто-то с той планеты смотрит на нас точно так же». Александр Осенко:

А сеновал где? Анастасия Ленкова:

Гродненская область, Мостовский район, деревня Борки. Какие были знаки перед тем, как отобрали для полета в космос? Александр Осенко:

Какие были знаки перед тем, как вас отобрали как кандидата в космос?

Анастасия Ленкова:

Я мечтала полететь в космос, и мне на работе в медучреждении предложили полететь в космос. Александр Осенко:

Этому предшествовало что-то? Анастасия Ленкова:

Предшествовала встреча нашего Президента и Президента Российской Федерации. Александр Осенко:

Это понятно, а на рабочем месте? Анастасия Ленкова:

Это была неожиданность. Александр Осенко:

Долго думали? Анастасия Ленкова:

Нет, сразу же ответила, что да. Я сразу же поняла, что это то, что надо, что мне нужно пройти этот отбор. Я поняла, что эту возможность терять нельзя ни в коем случае. Такое предложение раз в жизни, если оно еще и бывает. Александр Осенко:

Как родители к этому отнеслись? Анастасия Ленкова:

Зная мои мечты и желания, они всячески меня поддерживали. Что больше всего запомнилось в Звездном городке?

Александр Осенко:

Что больше всего запомнилось в Звездном городке? Анастасия Ленкова:

Сама подготовка, люди, Звездный городок. Александр Осенко:

Что самое сложное было в подготовке? Анастасия Ленкова:

Не было такого, что что-то было очень сложно. Все было настолько интересно, что какая-то сложность отходила на второй план, не было такого, что очень сложно. Центрифуга интересная. Сложная, но интересная. Перегрузки большие, до 8G. Большая капсула, 18 метров плечо, раскручивается вокруг своей оси. Ты чувствуешь, как восьмикратная масса твоя давит на грудь. Ощущение необычное, как будто бы очень сильно тебя придавливает в кресло. Ты не можешь поднять руку, не можешь нормально дышать, потому что давит все на грудь, дышишь буквально животом. Все мягкие ткани натягиваются назад. Ты в таком состоянии не просто показываешь, что ты можешь ее перенести, ты еще показываешь свою работоспособность, функционал какой-то. Там есть камера, она на тебя смотрит, есть маленький телевизорчик. На этом телевизорчике определенные предметы загораются. Ты должен запомнить последовательность, проверяют поле зрения, остроту зрения, быстроту реакции. Там зажигаются лампочки, ты должен их гасить. Как быстро ты гасишь, они это помечают. Смотрят, чтобы ты при таких больших перегрузках смог управлять кораблем, давать команды, принимать команды. Александр Осенко:

Это экстренная ситуация, правильно? Анастасия Ленкова:

Конечно, нестандартная экстренная ситуация. Стрессовая ситуация. Александр Осенко:

Что было сложно в эмоциональном плане?