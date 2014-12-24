30-процентный сбор при покупке валюты может быть отменен раньше 1 февраля

Новости Беларуси. Эксперты обсуждают эффективность ввода 30-процентного сбора при покупке валюты. Временная мера сыграла роль заслона для вывоза валюты из страны. Экономисты не исключают, что она будет отменена раньше 1 февраля, так как свою функцию она уже выполнила. Ситуация меняется к лучшему и на фоне того, что российский рубль возвращает свои позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дайнеко, директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси:

Это была временная мера, направленная на вымывание наличной валюты из банковской системы. Она свою роль сыграла. Может быть, раньше она будет отменена, может быть, продержится до 1 февраля. Это уже будет регулятор, то есть Национальный банк будет смотреть по динамике. Кроме того, банком увеличены процентные ставки по депозитам для населения до 50%. И в последние дни наблюдается их активный приток. То есть вместо того, чтобы снимать рубли и бежать покупать валюту, люди меняют валюту на рубли, кладут на депозит и, таким образом, зарабатывают.