За сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников – МВД

МВД Беларуси сообщает о массовой блокировке операций, связанных с телефонными аферистами. Только за одни сутки милиция получила около 100 сообщений о звонках мошенников. Правоохранители фиксируют рост активности преступных групп, которые пытаются вывести деньги граждан на зарубежные реквизиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, зарегистрировано четыре преступления, совершенных с использованием информационно‑коммуникационных технологий. Сотрудники МВД заблокировали 400 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники, приостановили расходные операции по 58 банковским счетам и задержали курьера, работавшего на аферистов.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Конечно же, мы выявляем ежедневно те новые способы вывода похищенных денежных средств, те тенденции, которые на текущий момент складываются для того, чтобы во взаимодействии с банковским сектором указанные схемы были пресечены и не допустить совершения преступлений в отношении наших граждан. Стоит отметить о том, что мы также проводим достаточно активную работу по возврату денежных средств нашим потерпевшим в рамках производства как по материалам проверок, так и в рамках расследования уголовных дел.

По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Далее – вишинг от имени должностных лиц, мошенничество при аренде жилья и вымогательство. Милиция напоминает: предложения «быстрого заработка» или покупки по подозрительно низкой цене почти всегда связаны с риском потери денег. При любых сомнениях разговор с неизвестным абонентом нужно сразу прекращать и сообщить о случившемся в МВД по номеру 102.