В Минске состоялась церемония закрытия сезона хоккейной экстралиги 2025/26

Сегодня, 30 апреля, в Минске прошла церемония закрытия сезона в хоккейной экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это всегда торжественное подведение итогов, где участники в пиджаках и бабочках, а лучшие из лучших получают заветную статуэтку.

Многие становятся обладателями нескольких трофеев, и все это признание коллег. Традиционно в ракурсе жюри белорусской федерации хоккея 25 номинаций. В списках лауреатов те, кто сделал чемпионат незабываемым. 25 заветных статуэток для лучших хоккеистов, тренеров, арбитров, а также представителей медийной сферы и маркетинга. Специалисты отмечают, что этот сезон показал, насколько востребован отечественный хоккей среди болельщиков.

Александр Богданович председатель белорусской федерации хоккея:

Зрительский интерес у нас очень большой и, конечно же, это непосредственно спортивной составляющей какой ажиотаж был в плей-офф и как команды подстраивались друг под друга, какие искали вариации по составу, чтобы противостоять той или иной команде. Команды до последнего матча не знали, кто выйдет в серию плей-офф, в плей-ине бились насмерть. Каждый сезон приносит что-то новое, но самое главное в каждом сезоне – это спортивная составляющая, которая вовлекает болельщиков и их детей в последующем в спорт.

Лучшим тренером сезона и обладателем Кубка имени Владимира Наумова стал наставник жлобинского «Металлурга» Дмитрий Саяпин. «Сталевары» под началом Дмитрия Викторовича завоевали Кубок Президента. В этой номинации победителя определяли руководители и главные тренеры команд экстралиги. А лучшим хоккеистом сезона стал нападающий «Юности» Станислав Кучкин. Для Станислава эта награда – четвертая. Также в этот вечер он был признан лучшим бомбардиром, нападающим и самым полезным игроком регулярного чемпионата.