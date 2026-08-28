Около 600 новобранцев Академии и Колледжа МВД принесли присягу в Минске

Клятва на верность Родине. Эта фраза сегодня, 28 августа, приобрела особый смысл для первокурсников Академии и Колледжа МВД, а также учащихся Специализированного лицея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди принесли присягу и тем самым сделали выбор не только в пользу профессии, но и жизненного пути и связи с Отечеством. Около 600 новобранцев приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла на площади Государственного флага в Минске.
Как проходил волнительный день, который запомнится будущим офицерам навсегда – в репортаже Глеба Прокофьева.