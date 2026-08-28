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Около 600 новобранцев Академии и Колледжа МВД принесли присягу в Минске

28 августа 2026 17:09
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Клятва на верность Родине. Эта фраза сегодня, 28 августа, приобрела особый смысл для первокурсников Академии и Колледжа МВД, а также учащихся Специализированного лицея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди принесли присягу и тем самым сделали выбор не только в пользу профессии, но и жизненного пути и связи с Отечеством. Около 600 новобранцев приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла на площади Государственного флага в Минске.

Как проходил волнительный день, который запомнится будущим офицерам навсегда – в репортаже Глеба Прокофьева.

Около 600 новобранцев Академии и Колледжа МВД принесли присягу в Минске-2

Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси принесли присягу.

Будущие участковые, оперативники, следователи и эксперты-криминалисты. Впереди у этих ребят 4 года интенсивной учебы. Но главное – каждый курсант уже сейчас четко понимает, какой путь выберет в правоохранительных органах.

На площади и воспитанники Специализированного лицея. Они только начинают путь к офицерским погонам, но уже четко видят свою цель – стоять на страже закона и профессионально развиваться

Подробности в видео.

# Академия МВД Республики Беларусь # МВД Республики Беларусь # Высшее образование в Беларуси # Иван Кубраков

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