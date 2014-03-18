Новости мира. Зоопарк Чапультепек в Мехико празднует рождение бегемотика. Такого события здесь не видели уже 16 лет. Малыш предположительно весит около 40 килограммов.

Счастливая мать будет окружать своего детёныша заботой почти год. И только потом гиппопотама можно будет обследовать, чтобы определить его вес и пол. Директор зоопарка рассказал, что бегемоты очень неохотно размножаются в неволе. Однако на этот раз им повезло. Самец и самка смогли подружиться и произвести на свет потомство.

Теперь трогательная картина прижимающегося к маме бегемотика неизменно привлекает толпы посетителей. Им, кстати, дирекция зоосада предложила выбрать имя для нового обитателя, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.