Животные, о которых говорит весь мир

Сегодня - наше традиционное знакомство с животными, о которых говорит мир. В городе Хуахин в Таиланде прошел чемпионат по поло… на слонах. В этом году в нем принимали участие 50 серых гигантов. Для начала слонов окропляет святой водой местный священник. Потом начинаются матчи.

На площадке 100 на 60 метров состязаются две команды. В каждой из них – по три слона. На каждом животном – по два наездника: первый – игрок, второй – махаут, тот, кто управляет животным. Слонам не разрешается брать мяч хоботом. Если кто-то из них так сделает, то очко засчитывается команде-сопернику. Чемпионат служит благотворительной цели – собрать средства на улучшение жизни тайских слонов. Собранные деньги часто идут на постройку заборов, которые защищают среду обитания животных от людей. Однако, как говорит организатор мероприятия, для этих конкретных слонов - это еще и хороший отдых от повседневной рутинной тяжелой работы. А в конце – шведский стол из фруктов.

В зоопарке Чикаго появился на свет восточный черный носорог. Это первое здесь рождение самого редкого представителя носорогов с 1989 года.

Появление малыша дало надежду на увеличение интереса к сохранению вымирающего вида. Ведь его популяция еще в 1970-ом году насчитывала 65 тысяч особей. В 1980-ом их уже стало 15 тысяч. Сейчас эти животные находятся на грани исчезновения.

А в одном из американских зоопарков решили сделать погоду своими руками. В летнюю жару, смотрители вольера с пандами устроили своим питомцам, а заодно и гостям зоопарка, настоящий снежный праздник.

С помощью специальных пушек бамбуковым медведям подарили 15 тонн снега. Больше всех радовался семимесячный косолапый детеныш. Собственно для него в первую очередь и старались специалисты - снег, пусть и искусственный, он увидел впервые в жизни, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.