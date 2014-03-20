В зоопарке Лондона родились уникальные тигрята

Новости Великобритании. В зоопарке Лондона большая радость: там родились уникальные тигрята, причем сразу трое. Какого они пола, никто не будет знать до середины апреля. Только тогда зоологи осмелятся разлучить малышей с матерью, чтобы осмотреть.

Пока же сотрудники зоопарка наблюдают за тигриным семейством с помощью скрытой видеокамеры. Тигрица Мелати чувствует себя хорошо и уже вовсю заботится о тройняшках. Один из малышей уже заработал прозвище «Trouble» (Беда) за то, что родился первым, и за то, что постоянно будит двух других детенышей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.