В зоопарке китайского города Гуанчжоу журналистам показали маленькую панду. Родилась она всего месяц назад. И вот, ради взвешивания и небольшого обследования, медвежонка ненадолго разлучили с мамой Мэйцин.

Малыш это или малышка – пока неизвестно. Пол панды в первые шесть лет очень сложно определить. По предварительным наблюдениям, это может быть девочка. Медвежонку измеряют вес, рост и температуру тела. Также выясняют содержание в его крови кислорода, частоту сердечных сокращений и характер дыхания. Все показатели - в норме. Эксперты говорят: это благодаря маминой заботе. Вес малютки сейчас составляет 1 с четвертью килограмм. Длина тела – 23 см. Большие панды рождаются совсем крохотными, похожими на новорожденных хомяков.

В Вене открыли памятник принцессе Уэльской Диане. Это первый мемориал леди Ди в Австрии. На торжественной церемонии открытия в замке Кобенцль собрались около 200 человек. Проект финансировался за счет частных вложений. Напомню, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Чхой Кин Хун – предсказатель. Его «офис» находится в Соннаме – городе-спутнике Сеула. Недостатка в клиентах нет, ведь подобные услуги в Южной Корее очень востребованы. Сегодня Чхой проводит обряды и ритуалы, чтобы помочь своей клиентке Пюн Ми Кён. Ее 19-летняя дочь поступает в вуз. В Южной Корее конкуренция при поступлениях в высшие учебные заведения – одна из самых жестких в мире, и эта проблема становится для многих настоящей манией. Иногда неудачи на экзаменах доводят подростков до самоубийств. В таких условиях родители, естественно, пытаются обезопасить своих чад всеми возможными способами. В том числе, такими нетрадиционными, как услуги шаманов. Пюн сообщает предсказателю имя и дату рождения своей дочери, и тот, проведя свои ритуалы, выдает результат. Он говорит, что она поступит в вуз своей мечты, особенно если это заведение начинается на букву Д или К. Как окаазлось, народное название учебного заведения, куда поступает девушка, как раз соответствует этому требованию. Южнокорейцы уверены, что без высшего образования не смогут найти хорошую работу.

Услуги предсказателя обходятся от 45 до 90 долларов в час. Точное число шаманов в Южной Корее неизвестно. Однако местная Ассоциация предсказателей говорит, что в этом бизнесе задействовано около 300 тысяч человек, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.