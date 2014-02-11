В Великобритании раздвижное кресло насмерть раздавило щенка чихуахуа

Британец подарил породистого чихуахуа своей девушке, чтобы помочь ей быстрее перенести смерть дедушки. Щенка назвали Тилли, обошелся он в тысячу фунтов (около 1600 долларов). Собаку быстро полюбили, хозяйка даже кормила его из бутылочки.

Однажды щенок пропал. Владельцы искали его повсюду, а потом заглянули под кресло и поняли, что щенка уже не спасти. Пол и его девушка были в ужасе. Судя по всему, кто-то облокотился на кресло, в результате чего собака была раздавлена гидравлическим механизмом.

По словам убитых горем хозяев, дыра, в которую забрался щенок, была довольно большой, и на месте Тилли вполне мог оказаться маленький ребенок.

Представитель местных властей выразил свои соболезнования по поводу трагедии и отметил, что в инструкции к креслу было предостережение об опасности для небольших домашних животных. Представитель компании-поставщика заявил, что в этом деле проводятся разбирательства.