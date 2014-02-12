В Украине в сафари-парке «Тайган» впервые показали трех необычных серых львят

Новости мира. В Украине в сафари-парке «Тайган», который расположен на Крымском полуострове, впервые показали трех необычных серых львят. Все котята – самки. Такой удивительный окрас получился в результате скрещивания пепельно-рыжего льва и белой львицы.

Сотрудница сафари-парка Ольга временно приютила малышей у себя дома, поскольку родная мать от них отказалась. «Тайган» расположен в одноименной долине, его открыли два года назад. По словам сотрудников, это самый большой подобный парк в Европе. Его площадь составляет 36 гектаров, на 15 из которых в настоящий момент проживает более 50-ти львов.

Власти Франции уничтожили три тонны контрабандной слоновой кости, изъятой за 20 лет. Причем, сделали это публично, у подножья Эйфелевой башни. Таким образом, Париж выражает солидарность с усилиями властей стран Африки по борьбе с истреблением вымирающих видов животных.

Всего было уничтожено 15 тысяч единиц контрабандного товара, стоимость которого на «черном рынке» составляла бы около миллиона евро. Из них 700 – это бивни, остальное – ювелирные украшения и скульптуры из кости. Их изъяли французские таможенники в период с 1987 по 2007 годы, в основном – в аэропорту Шарль-де-Голль, одном из крупнейших в Европе.

Команда учёных из Британии обнаружила на востоке страны самые древние человеческие следы. Как показал анализ находки, еще 800 тыс. лет назад в Северной Европе проживали люди. Отпечатки найдены недалеко от города Хапписбург в графстве Северный Норфолк.

Следы конечностей обнаружили на одной из скальных пород неподалёку от береговой линии. Следует подчеркнуть, что на данный момент найденные следы являются самыми древними из всех, когда-либо найденных на Севере Европы.

Специалисты утверждают, что найденные пять отпечатков конечностей принадлежат детям и взрослым. У самого высокого из них рост составлял 175 сантиметров, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.