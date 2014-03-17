Новости мира. Чемпионат мира по футболу уже не за горами. Но для людей, живущих в графстве Дербишир, ежегодный футбольный матч является гораздо более важным событием, чем мировое первенство. Говорят, что это самое старое, массовое, длительное и безумное дерби в мире.

В Ашбурне в игре состязаются жители города, родившиеся к северу от реки Хэнмор, и те, кто родился к югу от нее. Матч проходит на территории между двумя мельницами, удаленными друг от друга на расстояние почти в 5 километров. Участники играют мячом, разрисованным вручную и набитым пробкой. Игра может длиться до восьми часов. В тех редких случаях, когда забивается гол, его автор забирает мяч себе и выпивает столько эля, сколько сможет. В этом году выиграли «северяне» со счетом 1-0.

Так называемые «селфы», которые стали хитом интернета, пользуются все большей популярностью не только у людей, а, как оказалось, и у животных. В Лондоне 12-летний кошачий лемур по кличке Бейкили похитил камеру у работника зоопарка и сделал с ее помощью несколько фотографий.

В эти же дни главной достопримечательностью токийского аквариума стал малыш-тюлень. Самка родилась 17 февраля и с того момента стала любимицей всех детей. Животное относится к виду кольчатых, который считается самым мелким тюленем. При этом он очень редкий, поскольку в неволе получить потомство крайне трудно… При рождении детёныш весил всего четыре килограмма. Пока на нем - белая пушистая шерсть. Она будет сохраняться приблизительно 6-8 недель. После этого его окрас поменяется на взрослый - серый. Пока малышка живёт со своей мамой в специальном вольере. С папой познакомиться ей ещё только предстоит.

Кольчатым этот тюлень называется потому, что шерсть взрослых особей имеет особый рисунок со светлыми кольцами. Взрослые самки и самцы этого вида достигают в длину полутора метров и веса в 50-70 килограммов, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.