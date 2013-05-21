В брестский городской парк наведалась молодая лосиха

Новости Беларуси. Удивительное рядом. В брестский городской парк культуры и отдыха наведалась молодая лосиха.

Что вынудило животное покинуть тихие лесные просторы и прийти в шумный город, неизвестно. Лосиха была напугана, кроме того, у нее травмирована нога. Но людей лесная гостья не боялась. Потому работники природоохраны ее поймали, чтобы она не навредила ни себе, ни окружающим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Брыш, начальник Брестской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Скорее всего, лось пришел с поймы Буга. По разговорам говорили, что видели еще в марте месяце. Скорее всего, с тех мест он и появился. Вывезем в лес, будет под наблюдением охотоведов брестского лесхоза.