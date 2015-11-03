Яркие принты и пайетки, стёганные материалы и кожа, аляски и шубки. Здесь всё, как во взрослой моде. Сегодня утепляем своих питомцев стильно.

Резкий перепад температур, нехватка ультрафиолета, холода. Самое время составить гардероб для своих собак и позаботиться об их здоровье. И если вы думаете, что одежда - это удел маленьких декоративных пород, спешим разуверить.

Конечно, хаски, чао-чао, собаки с густой шерстью, - дополнительного тепла не требуют. Однако в защите от непогоды нуждаются практически все.

Комфорт и свобода в движении - главное в выборе одежды для собак. Непромокаемые комбинезоны или утеплённые куртки - отличное решение для зимы. Важно выбирать натуральные и прочные ткани. Возможно, добавления немного синтетики, но не 100%, иначе будет электризоваться шерсть.