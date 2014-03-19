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Таиландские смотрители просили прощения у слонов

19 марта 2014 04:39
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Новости мира. В Таиланде отметили национальный День слонов. Так жители страны продемонстрировали свою любовь к этим большим, но очаровательным животным. В городе Аюттайя, расположенном в 76 километрах от Бангкока, для 75 слонов приготовили фуршет из фруктов и овощей.

В этом году в празднике приняли участие также и иностранные волонтеры. В ходе специальной программы они получили возможность научиться заботиться об этих животных, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Помимо гуляний, которые продолжались целый день, также прошли несколько церемоний. Во время одной из них смотрители слонов просили прощения у своих подопечных за свое нехорошее поведение с ними. Специалисты призывают людей быть внимательнее к нуждам слонов не только в национальный день в их честь, но и круглый год.

Слонов в Таиланде одомашнили еще в древние времена.

В настоящее время в Таиланде насчитывается около 2700 домашних слонов и примерно столько же диких.

# Животные # Утро. Вокруг света

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