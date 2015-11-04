Пёс-путешественник: на четырех лапах от Нью-Йорка до Санторини

Этой собачке ничего не нравится больше, чем исследовать новые места со своей хозяйкой!
Очаровательный чихуахуа Майами покорил мир фотографиями своих путешествий, выложенными в сети Instagram.
Этой собачке ничего не нравится больше, чем исследовать новые места со своей хозяйкой!
Очаровательный чихуахуа Майами покорил мир фотографиями своих путешествий, выложенными в сети Instagram.
Фото. Нью-Йорк
Из-за небольшого размера собаки, большинство достопримечательностей возвышаются над ним, но это явно не смущает Майами и он с удовольствием позирует, например, в Большом Каньоне или рядом с мостом Золотые Ворота.
Фото. США, Сан-Франциско, Золотые Ворота
Предпочитая аксессуары красного цвета, Майами всегда одет по случаю, будь то удобное пальто для аэропорта, или шипованный ошейник для плавания на яхте.
Марианна Киаларус, хозяйка собаки:
Майами очень необычный пес, он мил и дружелюбен со всеми. Ему очень нравятся отели Кимптон, так как они предоставляют лучший уход за питомцами.
Так как хозяйка собачки работает в гостиничном бизнесе, Майами очень часто предоставляются самые роскошные условия.
Одним из последних мест, в котором побывали милая собака со своей хозяйкой, был белоснежный Санторини, где они завтракали на берегу моря и любовались закатами.
Фото. Греция, Санторини
С момента, когда была заведена страничка в сети Instagram, Майами со своей хозяйкой побывали в 15 американских штатах, а также во многих странах Европы.
Фото. Италия, Милан, Ла Скала
Марианна Киаларус:
К сожалению, единственное место, куда я не смогла взять Майами с собой, стала Великобритания.
Майами был очень опечален из-за этого.
Фото. США, Большой Каньон
По данным издания The Daily Mail, Марианна взяла Майами из небольшого питомника в Риме.
Марианна Киаларус:
Щенку было семь месяцев и он не подходил для участия в соревнованиях собак. Я полюбила его еще больше, когда узнала, что он не является породистым чихуахуа. К тому же у него замечательное имя.
Фото. Италия, Рим
Стамбул – следующее место, которое они хотят посетить.
Однако они также не оставляют надежд вместе увидеть Лондон.
Перевод: Лилия Соломенкова