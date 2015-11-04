Пёс-путешественник: на четырех лапах от Нью-Йорка до Санторини

Этой собачке ничего не нравится больше, чем исследовать новые места со своей хозяйкой! Очаровательный чихуахуа Майами покорил мир фотографиями своих путешествий, выложенными в сети Instagram.



Фото. Нью-Йорк

Из-за небольшого размера собаки, большинство достопримечательностей возвышаются над ним, но это явно не смущает Майами и он с удовольствием позирует, например, в Большом Каньоне или рядом с мостом Золотые Ворота.



Фото. США, Сан-Франциско, Золотые Ворота

Предпочитая аксессуары красного цвета, Майами всегда одет по случаю, будь то удобное пальто для аэропорта, или шипованный ошейник для плавания на яхте.

Марианна Киаларус, хозяйка собаки:

Майами очень необычный пес, он мил и дружелюбен со всеми. Ему очень нравятся отели Кимптон, так как они предоставляют лучший уход за питомцами. Так как хозяйка собачки работает в гостиничном бизнесе, Майами очень часто предоставляются самые роскошные условия.

Одним из последних мест, в котором побывали милая собака со своей хозяйкой, был белоснежный Санторини, где они завтракали на берегу моря и любовались закатами.



Фото. Греция, Санторини

С момента, когда была заведена страничка в сети Instagram, Майами со своей хозяйкой побывали в 15 американских штатах, а также во многих странах Европы.



Фото. Италия, Милан, Ла Скала

Марианна Киаларус: К сожалению, единственное место, куда я не смогла взять Майами с собой, стала Великобритания. Майами был очень опечален из-за этого.



Фото. США, Большой Каньон

По данным издания The Daily Mail, Марианна взяла Майами из небольшого питомника в Риме. Марианна Киаларус:

Щенку было семь месяцев и он не подходил для участия в соревнованиях собак. Я полюбила его еще больше, когда узнала, что он не является породистым чихуахуа. К тому же у него замечательное имя.



Фото. Италия, Рим

Стамбул – следующее место, которое они хотят посетить. Однако они также не оставляют надежд вместе увидеть Лондон.