Показательное кормление. В Минском зоопарке можно будет поприсутствовать при кормлении хищников и других животных

Вкусно поесть любят все и наши братья меньшие - не исключение. Однако понаблюдать за их трапезой в дикой природе практически нереально. И тем не менее у нас появилась уникальная возможность стать свидетелями этого действия благодаря так называемым показательным кормлениям — кормление, которое происходит на глазах у посетителей.

Кормят при посетителях крокодиловых кайманов, бурого медведя, львинохвостых и японских макак, пираний.

Все происходит довольно просто. В вольер заходит сотрудник зоопарка, который непосредственно ухаживает за животными, и начинает их кормить. В это же время другой специалист рассказывает гостям о биологии вида и о каждом конкретном звере — его повадках, предпочтениях, поведении.