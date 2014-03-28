Новости мира. Активисты в Перу борются за права двух дельфинов – Яку и Вайры. По их словам, животных содержат в неподобающих условиях в бассейне на пляже Лимы. Туда их перевезли из дельфинария при отеле.

Дельфинам не дают возможности общаться с людьми, при том, что для этих млекопитающих общение с человеком очень важно.

Афалинам Яку и Вайре – по 26 и 22 года. Их выловили у берегов Кубы в 1997 году. Потом отправили в Мексику, и, в конце концов, они оказались в Лиме. По словам природозащитников, условия, в которых пару дельфинов содержат сейчас, не соответствуют даже минимальным требованиям содержания китообразных. Размер и глубина бассейна: в два раза меньше нормы. Кроме того, необходим вспомогательный бассейн, которого у отеля также нет, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.