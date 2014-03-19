Кладбище в Гродно местные собачники превратили в площадку для выгула собак. На замечания - оскаливаются

Новости Беларуси. В Гродно жители превратили местное кладбище в площадку для выгула собак. Местные власти грозят любителям животных серьёзными штрафами, однако ни уговоры, ни даже административные меры не дают никаких результатов. Что уж тут говорить об элементарных нормах морали.

Пенсионерка Анна Ушкевич на воинское кладбище приходит каждую неделю. Уже несколько лет она ухаживает за могилами неизвестных ей солдат. Говорит, это долг каждого гродненца, ведь воины погибли, защищая наш город.

Анна Ушкевич:

Чтобы травы не было, чтобы цветы были. Корзины здесь ставим вот эти высокие. Ну что сделаешь.

Однако память о павших героях, говорит пенсионерка, лишь заботой об их захоронениях не ограничивается. Воинские мемориалы приходится в буквальном смысле отбивать от местных собаководов и их питомцев. Каждое утро и вечер кладбище превращается в площадку для выгула собак.

Держать оборону, признаётся Анна Ушкевич, уже нет сил. Каждый раз она выслушивает в свой адрес нецензурную брань.

Замечания прохожих и работников кладбища для собаководов — пустой звук. Хозяева животных зачастую не церемонятся: в ответ могут и пса натравить.

Валентина Клышевич, работник по комплексной уборке кладбища:

Они выгуливают, они гадят на могилки, на траву. Вот мы собираем это всё, даже сами вступаем. Я начала говорить им, а они нам в урны понабрасывали, представляете. Специально делают, ещё и пугают нас иногда.

Любители животных, завидев камеру, стараются спешно скрыться. На наши вопросы отвечают, что здесь впервые.

Такое поведение вызывает по меньшей мере недоумение. Ведь воинское кладбище является историческим памятником и охраняется государством. И, кстати, подобного мемориала в Беларуси нет. Первые захоронения здесь появились здесь ещё в 1888 году.

Юрий Карнелович, корреспондент СТВ:

Многие историки называют это кладбище политкорректным. В годы первой мировой войны здесь хоронили сначала русских солдат, затем германских. В 1939 году рядом лежали польские жалнеры и красноармейцы. Во время Великой Отечественной немецкие и советские воины. Сегодня это кладбище носит статус мемориального комплекса.

Виктор Чумичев, начальник участка предприятия «Спецавтохозяйство» Гродно:

Мы не однократно ставили таблички «выгул собак запрещён», но больше суток они там не могут находиться. Писали письма в Администрацию Октябрьского района Гродно, в отдел внутренних дел, чтобы при патрулировании работники милиции делали людям замечания, но эффект пракитически никакой.

Коммунальщики даже пошли на крайние меры. Рядом с кладбищем находится несколько общежитий. В договоре найма прописали пункт, запрещающий жильцам содержать домашних животных.

Ирина Седляр, начальник ЖЭУ предприятия «Азот-Сервис»:

Чтобы предусмотреть дополнительно несодержание домашних животных, при заселении в общежитие у нас предусмотрен специальный журнал, где люди предупреждаются под подпись, что их нельзя содержать. И всё это подписями подтверждено.

Пока решить проблему ни штрафами, ни другими административными мерами не получается. Конечно, можно оградить территорию, однако получится ли в этом случае оградить кладбище от тех, кто так и не смог расставить для себя приоритеты: любовь к домашнему питомцу или уважение к памяти павших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.