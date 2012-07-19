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Аргентинский зоопарк: посетителям разрешают входить в клетку со львом

19 июля 2012 15:08
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В аргентинском зоопарке появилась новая услуга. Каждый желающий может полюбоваться и пообщаться животными не только через сетку, но и попав в вольер! Двери домов животных открыты для посетителей. Представителей фауны можно кормить, почесать за ушком у слона и даже присесть на мохнатую спинку льва. Почему же животные не агрессивны? Директор учреждения рассказывает, что секрет заключается в воспитании диких животных с детства, которое предполагает постоянное взаимодействие с людьми. После этого тигры, львы и медведи совершенно спокойно относятся к гостям.

# Дикие животные # Видеофакт # Животные # Зоопарк

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