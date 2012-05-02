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Жительница Мексики вынашивает сразу 9 детей: 6 дочек и 3 сыновей

02 мая 2012 12:44
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Новости Мексики. Жительница Мексики Карла Ванесса Перес готовится побить мировой рекорд по рождаемости. Женщина беременна девятью детьми и готовится родить уже в следующем месяце.

Будущая рекордсменка скрывает свой возраст и отказывается называть точное место жительства. По словам медиков, у нее должны родиться шестеро дочерей и трое сыновей. На данный момент будущая мама находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина утверждает, что причиной «столь огромного счастья» стало ЭКО, которое Перес сделали, когда она лечилась от бесплодия.

# Беременность и роды # Здоровье

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