Жительница Мексики вынашивает сразу 9 детей: 6 дочек и 3 сыновей

Новости Мексики. Жительница Мексики Карла Ванесса Перес готовится побить мировой рекорд по рождаемости. Женщина беременна девятью детьми и готовится родить уже в следующем месяце.

Будущая рекордсменка скрывает свой возраст и отказывается называть точное место жительства. По словам медиков, у нее должны родиться шестеро дочерей и трое сыновей. На данный момент будущая мама находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина утверждает, что причиной «столь огромного счастья» стало ЭКО, которое Перес сделали, когда она лечилась от бесплодия.