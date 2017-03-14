Заядлая сладкоежка: как избавиться от сахарной зависимости?

Были времена, когда люди не знали о сахаре и о таких проблемах, как ожирение и сахарный диабет. В умеренных дозах глюкоза нужна нам для энергии и работы мозга. Но, как же сложно устоять перед сладостями.

В среднем в день норма такова: для женщин 8-9 ложек сахара, для мужчин до 12. Но не все так просто. Только представьте, что в зеленом яблоке содержится 2-3 ложки сахара, а сколько таких «продуктов-шпионов», как кетчуп, колбаса и другой фаст-фуд, который мы едим каждый день и даже не задумываемся, сколько заодно съедаем сахара! Конечно, сахар – это углеводы, и их нехватка приведет к потере сил и сонливости, но нужно понимать, что они бывают простыми и сложными, и нужно учиться выбирать вторые!



Интересно, что сахар стимулирует в организме выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина, и мы мгновенно привыкаем к быстрому удовольствию и тянемся за пирожными – все больше-больше. И мы становимся зависимыми наравне с курильщиками, нет сладкого – появляется вялость, и раздражительность. А ведь получить энергию и зарядиться хорошим настроением можно и благодаря творчеству, спорту и общению. Не зацикливайтесь на кондитерской, легкие пути ведут в никуда, лучше влюбитесь этой весной!



В бывшем – заядлая сладкоежка, в нынешнем – эксперт по здоровому питаю, Наталья Чавко разработала собственную теорию, которая поможет каждому – было бы желание. И первое правило – нужно хорошо высыпаться, потому что уставшие люди чаще других тянутся к быстрым углеводам. Второй причиной любви к шоколадным эклерам может быть недостаток микроэлементов , а именно – хрома! Проконсультируйтесь с врачом и пропейте курс поливитаминов, тем более это актуально сейчас – в пору авитаминоза. Третий шаг – избавьтесь от соков и газированных напитков!



Вспомните, что говорили наши бабушки – конфеты только после еды, и это абсолютная правда. Халва на голодный желудок нанесет тройной удар поджелудочной железе и вмиг спровоцирует выброс инсулина.



Снизить тягу к сладкому, помогут такие продукты, как свежий имбирь, корица, семена черного тмина и морская водоросль спирулина – это настоящий десант в борьбе со сладким. Так, что просыпайтесь в обнимку с кружкой чая с имбирем и лимоном и, постарайтесь расстаться навсегда с сахаром в чистом виде, не добавляйте его в кофе, не посыпайте сверху на блинчики и, скоро вы ощутите новый вкус жизни – здоровый. Ведь сахарный диабет молодеет, сегодня по республике 300 тысяч случаев , и если вас все еще не тревожат эти цифры, возможно, следующий эксперимент заставит вас действовать.



Правильное питание – залог красоты и долголетия, поэтому не злоупотребляйте сладким, ведь расплачиваться придется своим здоровьем.