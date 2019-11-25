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Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли

25 ноября 2019 07:47
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Комфортное одиночество Ольги разбавляет лишь пара проверенных временем друзей. Заводить новых стало все сложнее: испытания на прочность проходят немногие кандидаты. Девушка научена горьким опытом.

Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли-1

Ольга Доманова, не верит в искреннюю дружбу:
Мне очень сложно открыться и сложно довериться. Бывали такие случаи, что рассказываешь какую-либо тайну, делишься своими мыслями и переживаниями, а человек отнесется к этому невнимательно, может кому-либо рассказать эту информацию, потом чувствуешь себя очень некомфортно.

Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли-4

Чтобы снова не наступить на те же грабли, героиня дистанцируется, заведомо определяя потенциального друга «предателем». Происходит это неосознанно, срабатывает так называемая психологическая защита – проекция.

Марина Прохорова, психолог:
Психологическая защита возникает тогда, когда есть внутриличностный конфликт внутренних импульсов и того, что диктует среда. Проекция – процесс переноса внутренних характеристик, ощущений, взглядов на внешние объекты. Это касается людей, которые любят поговорить или обсудить кого-то за спиной. Они являются очагом этих сплетен, одновременно у них есть убеждение и даже страх того, что за спиной его тоже обсуждают.

Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли-7

Наша заботливая психика умудряется блокировать неприятные воспоминания. Такая анестезия чувств называется «вытеснение».

Марина Прохорова:
Иногда человек затрудняется вспомнить целый период жизни. Выясняется, что было много психологического насилия в этот период. Человек предпочитает это забыть.

Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли-10

У страха глаза велики. Чтобы не привлекать его взор, наш мозг готов творить чудеса.

Марина Прохорова:
Распространенным вариантом является «соматизация» либо «конверсия». Когда психологическое переживание переходит уже в физиологию, случается серьезное заболевание, либо просто неожиданно возникает какой-то симптом: аллергия, сыпь, астма или голос пропадает. Допустим, если человек артист, ему нужно выходить на большую сцену и это его первое грандиозное выступление, он к нему всячески готовился, мечтал, испытывается очень серьезное напряжение, чтобы с ним справиться, голос теряется и тогда человек просто не выходит на сцену. У него уважительная причина, но по сути она маркирует другие переживания.

Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли-13

Подобные фокусы сознания – самозащита организма. Они стоят на страже психологического здоровья, но назвать их панацеей душевные лекари не берутся, ведь у каждой пилюли есть и противопоказания.

Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли-16

# Психология # Здоровье # Ольга Доманова # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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