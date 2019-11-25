Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли

Комфортное одиночество Ольги разбавляет лишь пара проверенных временем друзей. Заводить новых стало все сложнее: испытания на прочность проходят немногие кандидаты. Девушка научена горьким опытом.
Комфортное одиночество Ольги разбавляет лишь пара проверенных временем друзей. Заводить новых стало все сложнее: испытания на прочность проходят немногие кандидаты. Девушка научена горьким опытом.
Ольга Доманова, не верит в искреннюю дружбу:
Мне очень сложно открыться и сложно довериться. Бывали такие случаи, что рассказываешь какую-либо тайну, делишься своими мыслями и переживаниями, а человек отнесется к этому невнимательно, может кому-либо рассказать эту информацию, потом чувствуешь себя очень некомфортно.
Чтобы снова не наступить на те же грабли, героиня дистанцируется, заведомо определяя потенциального друга «предателем». Происходит это неосознанно, срабатывает так называемая психологическая защита – проекция.
Марина Прохорова, психолог:
Психологическая защита возникает тогда, когда есть внутриличностный конфликт внутренних импульсов и того, что диктует среда. Проекция – процесс переноса внутренних характеристик, ощущений, взглядов на внешние объекты. Это касается людей, которые любят поговорить или обсудить кого-то за спиной. Они являются очагом этих сплетен, одновременно у них есть убеждение и даже страх того, что за спиной его тоже обсуждают.
Наша заботливая психика умудряется блокировать неприятные воспоминания. Такая анестезия чувств называется «вытеснение».
Марина Прохорова:
Иногда человек затрудняется вспомнить целый период жизни. Выясняется, что было много психологического насилия в этот период. Человек предпочитает это забыть.
У страха глаза велики. Чтобы не привлекать его взор, наш мозг готов творить чудеса.
Марина Прохорова:
Распространенным вариантом является «соматизация» либо «конверсия». Когда психологическое переживание переходит уже в физиологию, случается серьезное заболевание, либо просто неожиданно возникает какой-то симптом: аллергия, сыпь, астма или голос пропадает. Допустим, если человек артист, ему нужно выходить на большую сцену и это его первое грандиозное выступление, он к нему всячески готовился, мечтал, испытывается очень серьезное напряжение, чтобы с ним справиться, голос теряется и тогда человек просто не выходит на сцену. У него уважительная причина, но по сути она маркирует другие переживания.
Подобные фокусы сознания – самозащита организма. Они стоят на страже психологического здоровья, но назвать их панацеей душевные лекари не берутся, ведь у каждой пилюли есть и противопоказания.