Защитные механизмы нашей психики: как они работают и помогают ли

Ольга Доманова, не верит в искреннюю дружбу: Мне очень сложно открыться и сложно довериться. Бывали такие случаи, что рассказываешь какую-либо тайну, делишься своими мыслями и переживаниями, а человек отнесется к этому невнимательно, может кому-либо рассказать эту информацию, потом чувствуешь себя очень некомфортно.

Чтобы снова не наступить на те же грабли, героиня дистанцируется, заведомо определяя потенциального друга «предателем». Происходит это неосознанно, срабатывает так называемая психологическая защита – проекция.

Марина Прохорова, психолог:

Психологическая защита возникает тогда, когда есть внутриличностный конфликт внутренних импульсов и того, что диктует среда. Проекция – процесс переноса внутренних характеристик, ощущений, взглядов на внешние объекты. Это касается людей, которые любят поговорить или обсудить кого-то за спиной. Они являются очагом этих сплетен, одновременно у них есть убеждение и даже страх того, что за спиной его тоже обсуждают.