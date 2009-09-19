Новые технологии лечения повреждений позвоночника в Беларуси

В Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии прошли первые операции с использованием метода вертебропластики в сочетании с традиционными способами лечения повреждений позвоночника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ Андрей Бабкин. Такое сочетание методов позволяет решить сразу несколько проблем. Как правило, пациентов, у которых, к примеру, то или иное повреждение позвоночника осложнено остеопорозом (хрупкость костной ткани), либо есть доброкачественная опухоль, ожидало несколько операций, различных по своей травматичности и технологиям. Теперь же достаточно одного такого комплексного оперативного вмешательства, пояснил специалист. Все выполненные операции, а их прошло уже три, показали довольно неплохой клинический результат.



Суть метода вертебропластики в том, что в место поражения позвонка с помощью специального оборудования вводится так называемый костный цемент, который укрепляет тело позвонка. Метод показан при разрушении позвонков в результате доброкачественных опухолей, а также в случае, когда причиной разрушительного процесса являются метастазы. Помимо этого, метод используется при лечении остеопороза. Во всех этих случаях происходит проседание позвонков в результате их ослабления, а значит, необходимо восстановить их прочность.



- Как самостоятельный метод вертебропластика в мировой практике используется не один год, а вот в сочетании с другими - относительно недавно, - отметил медик. Например, пациенту в силу определенных причин необходимо имплантировать сложную металлоконструкцию, а у него кости повышенной хрупкости. Для того чтобы конструкция прочно зафиксировалась и не произошло проседания позвонков, во время операции по имплантации их укрепляют костным цементом.



Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии занимается разработкой и внедрением новых диагностических и лечебных технологий, обеспечивающих раннее выявление, хирургическое лечение, профилактику и снижение последствий травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата человека.