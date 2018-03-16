«Всё базируется на зрительном восприятии». Как обучают детей с нарушениями слуха

Они говорят на особенном языке, а слышат всем сердцем, потому что чувствуют и видят то, что не способны другие. Вот уже 15 лет Юлия Недашковская работает преподавателем русского языка и литературы в минской школе-интернате для детей с нарушением слуха. Влюбилась в профессию благодаря своей маме, которая 46 лет работала в этой школе и научила ее своим особенным приемам общения с детьми.

Юлия Недашковская, учитель русского языка и литературы ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха»:

Они такие же, как и обычные дети. Они отличаются только отсутствием или нарушением слуха. Они так же играют, так же балуются, так же влюбляются, так же не хотят делать домашние задания. Слабослышащие дети – очень сильные эмпаты – люди, понимающие эмоции и чувства других. Они читают человека не только по губам, но и по глазам, его мимике и жестам. Моментально замечают смену настроения на твоем лице.

Юлия Недашковская:

Конечно, каждый жест, который даже слышащий человек не обратит на него внимания, они очень легко это ловят. Когда ты как-то не так повернулся или, наоборот, к нему более повернулся, голову повернул не так или у тебя бровь поднялась, потому что ты злишься, или заметил, что он списывает.

Язык жестов очень конкретный, он существует здесь и сейчас. Ребятам нелегко понимать стихотворения, в которых много абстракций и переносных значений. Поэтому Юлия много общается с детьми, старается объяснить и показать всю глубину и красоту русской поэзии. Юлия Недашковская:

Один жест – одно слово. Некоторые жесты: несколько жестов – одно понятие. То есть, например, широколиственный – это много листьев или широкие листья, по-другому детям не объяснишь. То есть слово "лазурь", если вы заметили, это голубой цвет неба, то есть это три слова в одном, которое надо показать тремя жестами. Очень большое внимание уделяется зрительному восприятию информации. Ребята будто фотографируют глазами всё, что вокруг и тогда легче запоминают материал. Таблицы, карточки, иллюстрации и фильмы с субтитрами – неотъемлемая часть урока.

Юлия Недашковская:

Я делаю скрины из фильмов, в которых видны главные герои. Это «Алые паруса». И на первом уроке мы знакомимся с главными героями, и у ребят уже формируется образ определенный.

В образование своих учеников Юлия активно вводит и новые технологии. Компьютеры, ноутбуки, мультиборды, общение в социальных сетях и даже qr-коды.

Юлия Недашковская:

Я им даю этот qr-код, они его отсканировали и все автоматом они сразу перешли на страничку и выполняют задание. Опять-таки это визуализация, то есть ребята видят всё, это практически что пощупать глазами. Особое внимание визуализации уделяет и Габзовская Алла, учитель географии и биологии. Чтобы облегчить обучение сама создала иллюстрированный словарь со всеми необходимыми понятиями по географии. А в планах написать такой же справочник и по биологии.

Алла Габзовская, учитель географии и биологии ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха»:

Я использую много наглядности, все базируется на зрительном восприятии. Я готовлю краткие конспекты тем. Одной из главных задач образования является развитие речи и слухового восприятия у учащихся.