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В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году

20 ноября 2018 19:29
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Новости Беларуси. К 2030 году в Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза. Такую задачу ставит Всемирная организация здравоохранения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году-1

Профилактика, качественное, недорогое и доступное лечение этого заболевания, а также ВИЧ и гепатита – эти вопросы обсуждали 20 ноября на межнациональном совещании в Минске.

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году-4

Его участники – министры здравоохранения и представители фармацевтических компаний. В Беларуси отмечают снижение заболеваемости туберкулёзом, а также уровня смертности.

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году-7

Но медики признают, что всё ещё остаются устойчивые к лечению формы. В 2017 году в Брестской области запустили пилотный проект по реорганизации фтизиатрической службы. В том числе за счет перехода от стационарного лечения к амбулаторной помощи.

В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году-10

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси
Высвободившиеся ресурсы мы их не забрали, не заморозили, а направили на новые лекарственные препараты, на то, чтобы пациенты получали помощь с первичного звена здравоохранения. Помощь стала более доступной и приближенной к пациенту.

Опыт признан удачным. В 2019 году он будет продолжен во всех регионах страны.

# Вирусные заболевания # Здоровье # Валерий Малашко # Фотофакт

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