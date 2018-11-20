В Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза к 2030 году

Новости Беларуси. К 2030 году в Беларуси должны полностью избавиться от туберкулёза. Такую задачу ставит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профилактика, качественное, недорогое и доступное лечение этого заболевания, а также ВИЧ и гепатита – эти вопросы обсуждали 20 ноября на межнациональном совещании в Минске.

Его участники – министры здравоохранения и представители фармацевтических компаний. В Беларуси отмечают снижение заболеваемости туберкулёзом, а также уровня смертности.

Но медики признают, что всё ещё остаются устойчивые к лечению формы. В 2017 году в Брестской области запустили пилотный проект по реорганизации фтизиатрической службы. В том числе за счет перехода от стационарного лечения к амбулаторной помощи.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси

Высвободившиеся ресурсы мы их не забрали, не заморозили, а направили на новые лекарственные препараты, на то, чтобы пациенты получали помощь с первичного звена здравоохранения. Помощь стала более доступной и приближенной к пациенту.

Опыт признан удачным. В 2019 году он будет продолжен во всех регионах страны.