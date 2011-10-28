Врач-нефролог из Великобритании: Уровень почечной медицины в Беларуси очень высокий

В Бресте собрались ведущие врачи-нефрологи из Беларуси, России, Казахстана, США, Бельгии, Литвы, и Великобритании.

Медики делятся опытом лечения почечной недостаточности и наработками в сфере трансплантологии. По количеству и качеству пересадок наша страна не уступает европейским.

Беларусь — одно из немногих государств, где подобные дорогостоящие операции делают жителям республики за счет бюджетных средств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Пол Нейл Харден, врач-нефролог (Великобритания):

Налицо и улучшение в почечной трансплантологии. Например, в 2005 году делали только 19 операций по пересадке почки. Сейчас уже около 150. Самый большой прорыв — это развитие пересадки почек у детей. Только за последние 2 года было сделано около 40 таких операций. Это весьма высокий показатель. В целом, уровень почечной медицины в вашей стране очень высокий.

Олег Калачик, заведующий отделением нефрологии, почечной заместительной терапии и трансплантации почки Республиканского научно-практического центра трансплантации:

По количеству трансплантаций почки на миллион детского населения в рейтинге международной детской нефрологии мы находимся в хорошем среднем положении. Мы обошли такие страны Европы как Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия и Россия. Приближаемся к США и Великобритании.