Врач-нефролог из Великобритании: Уровень почечной медицины в Беларуси очень высокий

Медики делятся опытом лечения почечной недостаточности и наработками в сфере трансплантологии. По количеству и качеству пересадок наша страна не уступает европейским.
Беларусь — одно из немногих государств, где подобные дорогостоящие операции делают жителям республики за счет бюджетных средств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Пол Нейл Харден, врач-нефролог (Великобритания):
Налицо и улучшение в почечной трансплантологии. Например, в 2005 году делали только 19 операций по пересадке почки. Сейчас уже около 150. Самый большой прорыв — это развитие пересадки почек у детей. Только за последние 2 года было сделано около 40 таких операций. Это весьма высокий показатель. В целом, уровень почечной медицины в вашей стране очень высокий.
Олег Калачик, заведующий отделением нефрологии, почечной заместительной терапии и трансплантации почки Республиканского научно-практического центра трансплантации:
По количеству трансплантаций почки на миллион детского населения в рейтинге международной детской нефрологии мы находимся в хорошем среднем положении. Мы обошли такие страны Европы как Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия и Россия. Приближаемся к США и Великобритании.