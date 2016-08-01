Врач-диетолог Светлана Кашицкая: Кофе нужно пить отдельно от еды!

Сегодня врач-диетолог, эксперт по правильному питанию Светлана Кашицкая ответит на актуальнейший вопрос, который все часто путают, и всё же внести в него ясность:

Вопрос:

«Сколько кружек кофе можно выпивать в день и правда ли, что кофе является одним из тех продуктов, от который провоцирует целлюлит?»

Ответ:

Кофе в умеренных количествах не представляет ни малейшей угрозы здоровью. Более того, при его разумном употреблении ускоряется процесс усвоения информации, улучшается память и реакция.

В одной чашке кофе содержится 20% суточной дозы витамина P, который необходим для поддержания эластичности наших кровеносных сосудов.

Рекомендации:

Пить кофе нужно отдельно от еды! Это несовместимые вещи, которые ухудшают вкус и свойства друг друга. Кофе «притормаживает» усвоение полезных веществ и других продуктов.

Вывод:

Не бойтесь! Сам кофе не приводит вас к целлюлиту, к целлюлиту (его усилению) приводят ошибки в питании, особенно в белковой его части потребления в вашем рационе.