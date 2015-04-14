Вкусный капкан для детей – картофель фри и гамбургеры – приводит к нарушению умственного развития

Новости США. Детей могут привлекать картофель фри и гамбургеры, но, согласно новому исследованию, жирная пища может уменьшить скорость работы их мозга.

Было установлено, что у детей, которые ели пищу с повышенным содержанием насыщенных жиров и холестерина, было увеличено время реакции и плохая работа памяти.

Дети, которые ели жирную пищу, хуже справлялись с переключением заданий, говорят исследователи.

Daily Mail пишет, что для исследования ученые из Университета Иллинойса набрали 150 детей в возрасте от 7 до 10 лет и предложили им игру, в которой необходимо определить связь между набором форм и цветов.

Игра была разработана для тестирования когнитивной гибкости, т.е. способности переключать внимание, отбирать информацию и изменять стратегию реагирования, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям.

Полученные результаты затем сравнили с дневником питания, который дети заполняли с помощью своих родителей. Дневник регулярно просматривал диетолог.