Вкусный капкан для детей – картофель фри и гамбургеры – приводит к нарушению умственного развития
Новости США. Детей могут привлекать картофель фри и гамбургеры, но, согласно новому исследованию, жирная пища может уменьшить скорость работы их мозга.
Было установлено, что у детей, которые ели пищу с повышенным содержанием насыщенных жиров и холестерина, было увеличено время реакции и плохая работа памяти.
Дети, которые ели жирную пищу, хуже справлялись с переключением заданий, говорят исследователи.
Daily Mail пишет, что для исследования ученые из Университета Иллинойса набрали 150 детей в возрасте от 7 до 10 лет и предложили им игру, в которой необходимо определить связь между набором форм и цветов.
Игра была разработана для тестирования когнитивной гибкости, т.е. способности переключать внимание, отбирать информацию и изменять стратегию реагирования, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям.
Полученные результаты затем сравнили с дневником питания, который дети заполняли с помощью своих родителей. Дневник регулярно просматривал диетолог.
В своей статье в журнале Appetite (Аппетит), исследователи заявили: "Когнитивная гибкость имеет важное значение, поскольку она отвечает за возможность изменения точки зрения в повседневной жизни – например, рассмотреть проблему, поставив себя на чужое место, или под другим углом, и включает способность быть достаточно гибким, чтобы адаптироваться к изменяющимся требованиям или приоритетам".
"После регулировки вмешивающихся переменных – возраста, пола, социально-экономического статуса, IQ, VO2max (скорость, с которой организм может использовать кислород во время физических упражнений) и индекса массы тела, дети, употребляющие больше насыщенных жиров, показали более длительное время реакции при решении задач, требующих большей когнитивной гибкости".
"Кроме того, увеличение потребления насыщенных жиров и диетического холестерина было связано с большими издержками переключения (например, разница в производительности и точности между повтором задачи и в переключении между задачами), что отражает нарушенную способность поддерживать несколько наборов задач в рабочей памяти и худшую эффективность когнитивных процессов управления".
"Полученные данные одними из первых показали, что дети, употребляющие пищу, богатую насыщенными жирами и холестерином, ставят под угрозу способность гибко модулировать свои познавательные операции, особенно когда сталкиваются с большими когнитивными задачами".
Предыдущие исследования показали, что аэробика и ожирение также могут оказывать влияние на когнитивную гибкость ребенка.