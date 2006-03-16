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Весенний паводок не повлияет на качество питьевой воды

16 марта 2006 12:53
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Микробиологические показатели питьевой воды в столице не вызывают опасений у эпидемиологов.Предстоящий весенний паводок не повлияет на качество питьевой воды в Минске. По словам врача-гигиениста отдела коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Конышева, специалисты центра ведут постоянный санитарный надзор за качеством воды. Контроль осуществляется по 4 микробиологическим и 34 санитарно-химическим показателям, а также на содержание вирусологических загрязнителей. В частности, ежеквартально проводится отбор проб на насосных станциях всех водозаборов. Ежемесячно берутся пробы в 30 точках водопроводных сетей. Регулярно отслеживается также качество воды и в колонках частного сектора - лабораторные исследования проводятся раз в 2 месяца. В настоящее время в администрациях районов города имеется план действий в условиях паводка. При ухудшении качества воды кратность проб будет увеличена.
# Здоровье

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