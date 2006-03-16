В Лошице открылась врачебная амбулатория

Долгожданное и так необходимое медучреждение построили практически за год. Амбулатория расчитана на прием 15 тысяч взрослых и четырех с половиной тысяч детей. Свыше двух с половиной тысяч квадратных метров - весь первый этаж жилого дома. На все работы, в том числе и покупку оборудования, затрачено более трех миллиардов рублей. Амбулатория предоставляет практически все услуги поликлиники. Есть дневной стационар. Кабинет лечебного и профилактического массажа. Процедурные кабинеты и детский прививочный. А вот за помощью узких специалистов пока по-прежнему придется обращаться в поликлиники Заводского района. Если медоборудованием амбулатория обеспечена, то врачей, в частности педиатров, не хватает. Сейчас амбулатория решает только часть проблем жителей микрорайона. А сегодня в Лошице проживает более 20 тысяч человек.