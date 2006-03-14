Государство выделяет средства на оказание медицинской помощи столичным жителям

В нынешнем году на выполнение территориальной программы государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием жителей столицы из городского бюджета будет потрачено около 460 миллиардов рублей. На оказание медицинской помощи в расчете на одного человека выделяется сумма более чем в 260 тысяч рублей. Из них на скорую и неотложную помощь - 16 тысяч, на стационарную - 124 тысячи, на амбулаторно-поликлиническую - 120 тысяч рублей. Причем последнему виду медицинской помощи с каждым годом будет уделяться больше внимания. Одно посещение минчанином врача в поликлинике обходится государству в среднем в 7 тысяч рублей, выезд скорой помощи - в 48 тысяч, а один койко-день в стационаре - в 52 тысячи рублей.