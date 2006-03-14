Утверждена Программа мер по организации производства санитарно-гигиенических изделий одноразового применения

В настоящее время в республике потребность в таких изделиях одноразового применения как марли, бинтов, шприцев и прочих обеспечивается за счет импорта.Программа принята в целях организации в Беларуси производства наиболее востребованных санитарно-гигиенических и других изделий одноразового применения для обеспечения потребности в них организаций здравоохранения и населения. Документ также направлен на сокращение закупок аналогичных изделий зарубежных производителей. Кроме того, он разработан с учетом осуществления поставок данной продукции на экспорт. Первоначально предполагается производить порядка 24 наименований санитарно-гигиенических изделий.