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Утверждена Программа мер по организации производства санитарно-гигиенических изделий одноразового применения

14 марта 2006 14:30
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В настоящее время в республике потребность в таких изделиях одноразового применения как марли, бинтов, шприцев и прочих обеспечивается за счет импорта.Программа принята в целях организации в Беларуси производства наиболее востребованных санитарно-гигиенических и других изделий одноразового применения для обеспечения потребности в них организаций здравоохранения и населения. Документ также направлен на сокращение закупок аналогичных изделий зарубежных производителей. Кроме того, он разработан с учетом осуществления поставок данной продукции на экспорт. Первоначально предполагается производить порядка 24 наименований санитарно-гигиенических изделий.
# Здоровье

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