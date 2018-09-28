В Волковыске открыли новое здание лечебного корпуса районной больницы

Новости Беларуси. Для местных жителей событие не только значимое, но еще и долгожданное: строительство велось шесть лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В корпусе разместилось 7 отделений, от приемного до кардиологии. За медицинской помощью сюда одновременно могут обратиться 260 человек. В планах организовать здесь межрайонные отделения, чтобы оказывать помощь и жителям близлежащий районов.

Виктор Демьян, житель Волковыска:

Конечно, рад этому корпусу. Нас сейчас все устраивает, все красиво здесь. Я думаю, что нас будут здесь хорошо лечить.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Министерство здравоохранения своей целью видит развитие в небольших регионах, конечно же, межрегиональных центров. Понятно, что это возможность сконцентрировать как высокопрофессиональные кадры, так высокотехнологическое медицинское оборудование. Это и экономически целесообразно, и это помощь, которую житель получает недалеко от своего места жительства.