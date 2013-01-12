В Витебске люди боятся пить воду с превышением содержания железа и марганца. Специалисты уверены в ее безопасности

Новости Беларуси. Притчей во языцах стала некачественная питьевая вода, которую пьют жители некоторых районов Витебска. Использовать воду с незначительным превышением содержания железа, марганца и общих солей «Водоканалу» разрешил горисполком. Новость тут же восприняли в штыки в Интернете, якобы жителей не предупредили, как положено по закону, какую воду они пьют. Оказалось, сообщения прошли во всех местных СМИ. Качеством воды довольны не все потребители. Но, по мнению специалистов, для здоровья она безопасна.

Информирование в СМИ Тамару Николаевну обошло стороной. Но она и так убеждена: вода в колонках некачественная. Вывести виновных на чистую воду пытается давно. Куда только не обращалась. Много воды с тех пор утекло, да по-прежнему мутной. Результат налицо. И не только.

Тамара Богданова:

Раздражение идет от воды. И так по всему телу. Как только помылся, пошло раздражение.

Мы не можем ее пить. Она когда постоит, просто красная становится. Это такой переизбыток железа. Ее нельзя пить.

Станция обезжелезивания решила бы проблему целого котеджного поселка в черте города. Но, как говорят местные жители, когда они увидят чистую питьевую воду, вилами по воде писано. Достроить ее не могут уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ждать обещанной станции очистки у многих соседей не хватает терпения. Валентина Павловна вырыла колодец во дворе – платить за воду из колонок не видит смысла.

Валентина Уфимцева:

Такая вода, как сейчас идет из колонок, я не знаю, кто это мог разрешить использовать. Даже для технических нужд, извините, даже унитаз смывать такой водой, и то будешь каждый день чистить всю сантехнику, потому что там одна ржавчина.

Решение об использовании воды с повышенным содержанием железа, марганца и общих солей принял горисполком. Превышения незначительные – в пределах допустимых. В лаборатории «Водоканала» ежедневно на каждую каплю проводят море исследований. Специалисты уверены, что эту воду можно пить хоть из-под крана, не опасаясь за здоровье.

Людмила Зубренкова, начальник испытательной лаборатории по контролю качества питьевых вод УП «Витебскводоканал»:

Все то, что прописано в этом постановлении, допускается. И это не значит, что вода подается некачественная.

Что касается нашего постановления, оно больше направлено на те районы города, в которые вода поступает непосредственно из скважин, без предварительной очистки, как это делается в целом по городу.

Можно кипятить воду, устранять жесткость. Но опять же, жесткость не оказывает негативного влияния на здоровье человека. Поэтому, кому что нравится.

Остро поданная новость вызвала в Интернете волну негатива. Мол, чиновники поят жителей некачественной водой, а предупредить «забыли». На самом деле была и пресс-конференция, и оповещение через все областные СМИ. Опровергать слухи на сайтах городская власть не стала. А в сети они продолжают обрастать новыми подробностями как раз из-за недостатка информации.