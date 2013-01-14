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В США бушует сильнейшая эпидемия гриппа. Заражено около 20 тысяч человек

14 января 2013 07:33
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Новости США. Сильнейшая за последние 10 лет эпидемия гриппа охватила США. В штате Нью-Йорк накануне объявили чрезвычайную ситуацию. Число заболевших только в этом регионе уже приблизилось к 20 тысячам.

Ранее чрезвычайная ситуация уже была объявлена в Бостоне. Всего эпидемией охвачено 47 из 50 штатов. Перед болезнью «устояли» пока только Калифорния, Миссисипи и Гавайи. В стране идет массовая вакцинация населения. В Нью-Йорке даже временно отменили запрет на прививки детям и подросткам до 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Вирусные заболевания # Здоровье

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