В США бушует сильнейшая эпидемия гриппа. Заражено около 20 тысяч человек

Новости США. Сильнейшая за последние 10 лет эпидемия гриппа охватила США. В штате Нью-Йорк накануне объявили чрезвычайную ситуацию. Число заболевших только в этом регионе уже приблизилось к 20 тысячам.

Ранее чрезвычайная ситуация уже была объявлена в Бостоне. Всего эпидемией охвачено 47 из 50 штатов. Перед болезнью «устояли» пока только Калифорния, Миссисипи и Гавайи. В стране идет массовая вакцинация населения. В Нью-Йорке даже временно отменили запрет на прививки детям и подросткам до 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.